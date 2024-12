Extra Sconto fino al 20% da MediaWorld: tante offerte Samsung, LG, Acer e non solo!

Le occasioni per risparmiare sui regali di Natale continuano e questa volta è MediaWorld che ci mette lo zampino: fino al 22 dicembre è possibile ricevere un Extra Sconto fino al 20%, con tanti prodotti tech in offerta. Ecco tutti i dettagli della promozione e come fare per risparmiare!

MediaWorld lancia la promo Extra Sconto al carrello fino al 22 dicembre: tanti prodotti tech in offerta, con un risparmio fino al 20%

Crediti: MediaWorld

La nuova iniziativa promozionale di MediaWorld ti permette di ricevere uno sconto fino al 20%, anche su prodotti già scontati; questo viene applicato direttamente al carrello ed è valido solo per i possessori della carta MediaWorld Club. Niente paura perché si tratta semplicemente del programma fedeltà dello store: la carta è virtuale e l’iscrizione è gratuita. Partecipa tramite questo link, in modo da poter accedere a questa ed altre promozioni di MediaWorld.

Ti sei iscritto con successo? Ora dai un’occhiata alla pagina dell’iniziativa: la promo è valida fino al 22 dicembre e puoi ottenere sconti del 10%, 15% o 20%, in base a brand e prodotti. Ci sono elettrodomestici Rowenta, Moulinex, Philips, Braun, Kenwood e tanti prodotti Samsung, LG, Hisense e non solo! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

