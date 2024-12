Vi manca la touchbar del MacBook Pro? Adesso potete averla anche su desktop con Flexbar

L’avvento dei nuovi modelli con chip M1 ha convito Apple a dismettere i MacBook Pro con touchbar che, nonostante avessero faticato a trovare un vero utilizzo per questa funzione, erano particolarmente amanti da una grande parte di utenti. Se sentite la mancanza della touchbar, però, ci sono buone notizie: una compagnia di Hong-Kong ha deciso di far rivivere questa particolare funzione con un dispositivo standalone che può essere utilizzato praticamente con qualsiasi PC.

Flexbar è la touchbar standalone compatibile sia con PC Windows che Mac

Crediti: ENIAC

La nuova touchbar standalone si chiama Flexbar e mette a disposizione un pannello OLED touch rettangolare da 10″ con risoluzione 2K e motore aptico, che può essere utilizzato per controllare app, funzionalità e giochi in modo diretto. Il funzionamento è molto simile ai controller come Stream Deck, ma in questo caso la compatibilità è estesa a Windows, macOS, iPhone e iPad tramite connessione USB-C.

Il dispositivo è in grado di controllare le app più popolari come quelle della suite Office ed Adobe, ma anche fornire accesso facilitato ai menu di gioco, come per esempio quelli di Minecraft. Flexbar è in grado, inoltre, di utilizzare macro programmate dall’utente: questo significa che con la pressione di una sola icona sarà possibile performare una serie di azioni in fila in modo automatico.

ENIAC ha lanciato questo progetto su Kickstarter, raccogliendo in poche ore oltre 52mila euro. Il lancio è atteso per febbraio 2025, al prezzo di circa 170€: durante il periodo di crowdfunding, tuttavia, è possibile pre-ordinarlo in versione Founder Edition al prezzo di circa 113€.

