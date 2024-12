Dia sarà il successore di Arc: un nuovo browser completamente guidato dall’AI

The Browser Company ha annunciato che il successore di Arc prenderà il nome di Dia e proverà a rivoluzionare l’esperienza della navigazione in internet costruendo un ambiente interamente dedicato all’intelligenza artificiale al di sopra di un browser web. Con il suo primo progetto, la compagnia statunitense ha creato un’applicazione che fosse in grado di mettere nuovamente al centro il web, ma con il le ambizioni sembrano essere ancora più grandi.

Dia proverà a rivoluzionare la navigazione in internet con l’intelligenza artificiale

Con un video che annuncia l’apertura dei posti di lavoro per il nuovo progetto, The Browser Company ha svelato che Dia sarà il nome del successore di Arc. Questo browser web punta ad attrarre un pubblico maggiore rispetto al primo progetto della compagnia, concentrandosi principalmente sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

“L’intelligenza artificiale non esisterà come un’app. O un pulsante. Crediamo che sarà un ambiente completamente nuovo, costruito su un browser web” è la promessa di The Browser Company per Dia, il cui lancio in early-access sembrerebbe essere previsto per i primi mesi del 2025. Il browser sarà dotato di funzioni come generazione di testo contestuale, con l’AI che saprà riconoscere le pagine e le schede che si stanno visitando per completare le frasi scritte dall’utente in modo rapido e veloce.

Gli utenti, inoltre, potranno digitare i comandi nella barra degli indirizzi per recuperare informazioni da documenti, oppure inviare nuovi file via posta e segnare nuovi appuntamenti sul calendario. Dia, per di più, funzionerà anche come AI Agent: ovvero un agente autonomo in grado di eseguire compito al posto dell’utente. Il browser, per esempio, potrà aggiungere automaticamente dei prodotti al carrello di Amazon, estrarre dati dalle tabelle ed inviare mail.

