Oggi è il Cyber Monday: ultime occasioni su Amazon, eBay, MediaWorld e Unieuro!

Il giorno del Cyber Monday 2024 è oggi, 2 dicembre 2024: come da tradizione questa giornata di sconti cade il lunedì successivo al Black Friday e rappresenta il gran finale. Solitamente si tratta di un’occasione dedicata ai prodotti tech, ma ormai è possibile trovare qualsiasi tipologia di prodotti. Andiamo a scoprire quali sono gli store che terminano oggi le rispettive promozioni, tra Amazon, MediaWorld ed Unieuro!

Cyber Monday 2024: ecco le offerte Black Friday che terminano oggi e quelle che continuano ancora

Le offerte del Black Friday 2024 terminano oggi, con il Cyber Monday, ma non è necessariamente così. Quelle che erano delle giornate di sconti sono diventati dei periodi promozionali ben più lunghi, quindi ci sono store che continueranno ad offrire occasioni anche per i prossimi giorni. Quindi siete ancora in tempo per risparmiare in vista dei regali di Natale: di certo nelle prossime settimane assisteremo a nuovi sconti per le festività, ma di solito le offerte Black Friday sono quelle più ghiotte. Come al solito noi di GizChina.it continuano ad offrirvi le migliori offerte in tempo reale, tramite i nostri canali Telegram:

Amazon

Il Cyber Monday di Amazon è stato accorpato nella promo “Settimana delle offerte del Black Friday”: gli sconti continuano fino alle 23:59 del 2 dicembre, con tantissimi prodotti a prezzo ribassato (la spedizione Prime è sempre presente, ovvio).

MediaWorld

Anche per MediaWorld queste sono le ultime ore di sconti: il Cyber Monday arriva come naturale conclusione del periodo del Black Friday, con le offerte finali su smartphone, notebook, TV, grandi e piccoli elettrodomestici, console, PC Gaming, prodotti audio, smart home e tanto altro ancora. Inoltre è presente la consegna gratuita su tutto!

Unieuro

Le offerte di Unieuro, invece, terminano più tardi: anche se oggi è il Cyber Monday lo store prosegue dritto per la sua strada con la promo Passion Black Friday – Gran Finale. Le occasioni continuano fino al 5 dicembre con tanti prodotti a prezzo ribassato!

eBay

Concludiamo con eBay: la piattaforma ha lanciato il suo personalissimo Black Friday con la promozione Cyber Week. Come da tradizione, anche stavolta c’è uno speciale coupon che permette di risparmiare su una vasta selezione di prodotti (tech e non): il codice PSPRNOV24 può essere utilizzato fino a 2 volte (per un massimo di 40€ di sconto per utilizzo) ed è valido fino all’8 dicembre.

Cyber Week eBay | Offerte Black Friday 2024 da 50€ a 149€: buono sconto di 5€

da 150€ a 299€: buono sconto di 10€

da 300€ a 449€: buono sconto di 15€

da 450€ a 649€: buono sconto di 25€

da 650€ in su: buono sconto di 40€ MAX 2 utilizzi per utente Termina l'8 dicembre alle 23:59 More Less fino a 80€ di sconto

