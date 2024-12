Arriva il Coupon eBay di fine anno: risparmi fino a 40€ su smartphone, giochi, notebook e non solo!

Siamo quasi alla fine del mese di dicembre, manca una manciata di giorni a Natale ma ovviamente non poteva mancare una nuova occasione eBay per risparmiare su tanti prodotti tech. La promo di fine anno comincia oggi e ti permette di risparmiare 40€ (o anche un massimo di 80€) su una sfilza di articoli: basta utilizzare il Coupon eBay di dicembre, valido fino al termine del mese!

eBay ha dato il via alla promo di fine anno, con un nuovo Coupon: ecco come funziona e come fare per ottenere uno sconto massimo di 80€

Crediti: Canva

Il nuovo Coupon eBay è valido fino alle ore 23:59 del 31 dicembre e funziona come di consueto: basta inserire nel carrello uno o più prodotti idonei (trovate tutti i venditori e le categorie a questo link) e poi riscattare il codice “FINEANNO24” per ottenere uno sconto fino a 40€. Il coupon funziona a fronte di una spesa minima di almeno 15€ e permette di risparmiare il 5% del totale, con uno sconto massimo di 40€. Tuttavia il codice può essere utilizzato fino a 2 volte per ogni utente: sfruttandolo al massimo, lo sconto complessivo potrà essere di ben 80€ (ovviamente diviso in due ordini). Ricordiamo che eBay permette di pagare in tutta sicurezza con PayPal, ma sono disponibili anche Google Pay, Apple Pay, Klarna o Carte di debito/credito. Le categorie in promo sono tante e ghiotte: smartphone (anche ricondizionati), videogiochi e console, elettrodomestici, notebook, eBook e tablet. Ma non finisce qui: ci sono anche abbigliamento ed accessori, giocattoli, prodotti per casa e bricolage e tanto altro ancora!

Il codice da utilizzare è “ FINEANNO24 ” (-5%) e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout;

” (-5%) e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout; lo sconto massimo per utilizzo è di 40€ , su una spesa minima di 15€;

, su una spesa minima di 15€; 2 utilizzi per ogni utente

quindi lo sconto massimo totale è 80€ ;

; la promozione termina il 31 dicembre 2024 (alle ore 23:59).

Coupon eBay | Dicembre 2024 Sconto MAX per utilizzo: 40€

MAX 2 Utilizzi per utente

Termina alle 23:59 del 31 Dicembre More Less 5% di sconto

