Snake arriva sugli smartphone Nothing, per la gioia dei nostalgici di Nokia

Nothing ha sfornato un’altra perla, questa volta con una strizzata d’occhio ai nostalgici di Nokia. Venite dall’era dei cellulari monocromi della celebre casa finlandese o siete stati tra i possessori di uno dei modelli successivi a colori? Allora sicuramente avrete familiarità con Snake: il gioco che ha fatto impazzire varie generazioni debutta su smartphone Nothing sotto forma di widget. Un’occasione d’oro per fare un tuffo nel passato oppure per provare per la prima volta uno dei giochi mobile più conosciuti al mondo.

Come installare il nuovo widget Snake Game a bordo del tuo smartphone Nothing

Crediti: Nothing

Nonostante non sia un’esclusiva Nokia (ma ha radici più profonde), Snake è diventato celebre a livello globale proprio grazie alla presenza su vari telefoni, specialmente quelli della compagnia finlandese. Ora questo giochino (tanto semplice quanto efficace come passatempo) debutta a bordo degli smartphone Nothing sotto forma di widget: Snake Game è disponibile scaricando l’applicazione Nothing Community Widgets. Basta effettuare il download dal Play Store tramite il vostro smartphone del brand ed impostare il gioco direttamente sulla schermata principale del dispositivo.

Snake just got a reboot.

Head to Google Playstore to get involved. pic.twitter.com/9MVKM1yKBc — Nothing (@nothing) December 4, 2024

Il widget Snake Game è stato realizzato dal designer Rahul Janardhanan e dallo sviluppatore Thomas Legendre. Il funzionamento è semplicissimo: è possibile controllare il serpente tramite i gesti; il corpo si allunga progressivamente, ad ogni pallina mangiata. Con un doppio tocco il gioco va in pausa, mentre nei momenti di inattività viene mostrato il punteggio più alto raggiunto dal giocatore. Ora non resta che scaricare l’app dal Play Store ; intanto, tra una partita e l’altra, date un’occhiata alle ultime novità sui prossimi Nothing Phone (3a) e (3a) Plus.

