Xiaomi Sothing Zero-One: disinfetta e deumidifica le scarpe con meno di 20€

La settimana è appena iniziata e le offerte di AliExpress già non danno tregua: oggi lo store ci porta un prodotto ideale per tenere al sicuro da batteri e cattivi odori le nostre scarpe. Grazie a Xiaomi Sothing Zero-One potrete disinfettare e deumidificare le vostre calzature in maniera semplice ed economica, spendendo poco meno di 20€.

Lo sterilizzatore portatile per scarpe Xiaomi Sothing Zero-One è in offerta su AliExpress: imperdibile a questo prezzo!

Lo sterilizzatore portatile Xiaomi Sothing Zero-One è in offerta a soli 13,59€ su AliExpress, con 4,7€ di spedizione (nella colorazione Blue): bastano poco meno di 20€ per mettere le mani su un gadget tech utilissimo! Viste le peculiarità, è un acquisto indicato per chi fa sport, ma non solo. Il prodotto di Xiaomi Youpin, infatti, è utile da riporre nelle scarpe utilizzate per l’allenamento oppure nel caso in cui abbiamo calzature pesanti (specialmente in inverno) tutto il giorno al piede.

Per poterlo utilizzare non dovrete far altro che inserire il device all’interno della scarpa ed attivarlo utilizzando l’alimentatore incluso. Potrete così decidere se far agire il prodotto – che raggiungerà 150° – per 3, 6 oppure 9 ore. Un prodotto tech da uno dei migliori brand partner di Xiaomi, ovviamente ad un prezzo super conveniente! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

