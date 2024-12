Questo è il miglior tablet 4G da comprare adesso, a meno di 120€

Il miglior tablet da comprare adesso, magari come regalo di Natale? Sicuramente Redmi Pad SE 8.7 4G: la classica qualità di Xiaomi, connettività LTE inclusa, dimensioni compatte (lo schermo è da 8,7″) ed un prezzo super conveniente con questa offerta dallo store ufficiale!

Redmi Pad SE 8.7 4G è in promozione nello store ufficiale Xiaomi: imperdibile per rapporto qualità/prezzo

Crediti: Xiaomi

Il tablet Redmi Pad SE 8.7 4G è in promozione sullo store ufficiale Xiaomi a soli 119,9€, una cifra particolarmente ghiotta viste le sue caratteristiche e la presenza delle connettività LTE (per un utilizzo portatile in totale libertà). Se stai puntando al massimo risparmio e il 4G non è così importante per te, segnaliamo che anche Redmi Pad SE 8.7 standard è in offerta, in questo caso a 99,9€. Entrambi i modelli sono dotati di memorie da 4/64 GB ed è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo di 10€ per i nuovi utenti! Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Redmi Pad SE 8.7 4G display LCD da 8,7″ HD (1.340 x 800) a 90 Hz, fino a 600 nit, 10 bit SoC MediaTek Helio G85 memorie da 4/64 GB LPDDR4X + EMMC 5.1 batteria da 6.650 mAh con ricarica da 18W fotocamere da 8 MP (posteriore) e 5 MP (anteriore) connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, 4G LTE Android 14 con Xiaomi HyperOS



