Massima igiene per letti e divani con l’aspirapolvere anti-acaro Xiaomi, a soli 48€

Compatto, portatile, utile e potente: Xiaomi Mijia Dust Mite Vacuum Cleaner è l’aspirapolvere anti-acaro perfetto per l’igiene di letti e divani, ora in offerta con codice sconto. Il prezzo? Meno di 50€ grazie a questa promozione: un gadget Xiaomi da avere assolutamente in casa, ad una cifra davvero appetibile.

Codice sconto Xiaomi Mijia Dust Mite Vacuum Cleaner: l’aspirapolvere anti-acaro scende ad un prezzo top

Crediti: Xiaomi

Il prezzo di Xiaomi Mijia Dust Mite Vacuum Cleaner scende a 48€ riscattando il codice sconto “ITGS03“: l’occasione arriva da AliExpress (con tanto di spedizione gratis) ed è dedicata ad uno dei prodotti per l’igiene più apprezzati del brand cinese. L’aspiratore ha una potenza di 12.000 PA ed utilizza sia la sterilizzazione tramite luce UV che attraverso aria calda con una temperatura di 50°C. In questo modo è in grado di rimuovere polvere, batteri ed acari, igienizzando le superfici di letti e divani con il semplice passaggio. Il dispositivo è stato lanciato anche in Italia come Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner, mentre in alcuni store asiatici è conosciuto come Mijia Mite Remover 2. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

