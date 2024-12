Sempre al sicuro con questo rilevatore smart di fumo e monossido di carbonio, a soli 20€

Il tema della sicurezza è uno dei più caldi quando si parla di domotica: avere una casa smart, piena di comodità tech è una passione per tantissimi utenti, ma sentirsi al sicuro è casa propria è al primo posto delle esigenze. E non parliamo solo di telecamere di sicurezza e sensori anti-intrusione, ma anche di prodotti che potrebbero definirsi salva-vita in alcuni casi. Avere un rilevatore di fumo e monossido di carbonio è fondamentale, specialmente se smart e proposto ad un prezzo conveniente: l’occasione del giorno arriva da Banggood, con una soluzione intelligente Tuya in offerta lampo!

Questo rilevatore smart Tuya ti tiene al sicuro da fumo e monossido di carbonio e costa pochissimo

Crediti: Banggood

Il rilevatore di fumo e monossido di carbonio smart Tuya è in promozione a soli 20,7€ su Banggood (con spedizione ad una cifra minima), una spesa piccola ma che può rivelarsi vitale. La tua casa intelligente passa dalla sicurezza: la domotica serve a migliorare la qualità della vita sotto tanti aspetti diversi. Le caratteristiche del gadget sono semplici ed essenziali: si tratta di un rilevatore smart con il supporto alla piattaforma IoT Tuya e dotato di un sensore elettrochimico per fumo e monossido di carbonio; ovviamente abbiamo a che fare con un soluzione a basso consumo energetico, pensato per durare a lungo.

Crediti: Banggood

Il dispositivo è votato alla sicurezza e funziona anche da remoto: si collega al Wi-Fi di casa ed invia notifiche in tempo reale in presenza di monossido di carbonio. Una volta attivato, il sensore emette un allarme sonoro da ben 85 dB, quindi abbastanza forte da attirare l’attenzione mentre si è in casa (utilissimo in caso di incendio). Il rilevatore di fumo e monossido di carbonio smart è alimentato da due batteria AA e lo stato delle stesse può essere tenuto sotto controllo direttamente tramite l’app. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le