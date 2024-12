GMKtec M5 Plus: il mini PC con Ryzen 7 e 16/512 GB, a soli 280€

Il mondo dei mini PC è continua evoluzione e i dispositivi di nuova generazione risultano sempre più potenti e pronti ad affrontare qualsiasi operazione. GMKtec M5 Plus, per esempio, è un mini PC particolarmente potente e performante, che grazie ad un enorme quantitativo di RAM e storage è perfetto anche per l’ufficio: oggi in sconto a meno di 300€!

GMKtec M5 Plus è il mini PC potente e performante, perfetto anche per l’ufficio

Crediti: GMKtec

GMKtec M5 Plus è un mini PC con design quadrato e particolarmente compatto, che può essere facilmente posizionato sulla scrivania oppure dietro al monitor senza occupare troppo spazio. Il dispositivo è alimentato da una CPU AMD Ryzen 7 5825U (8-core, 16-threads, 4.3 GHz), 16/32 GB di RAM DDR4 ed uno spazio di archiviazione da 512 GB/1 TB su memoria SSD M.2. Con questo equipaggiamento, nessuno compito è impossibile: sia che il PC venga utilizzato in ambiente domestico, sia che venga sfruttato per lavoro.

Il mini PC è dotato di quattro porte USB di tipo A, due ingressi Gigabit Ethernet RJ45 (2.5 Gb), un’uscita HDMI 2.0, una porta USB-C e jack per le cuffie da 3.5 millimetri, mentre per la connettività abbiamo ad disposizione Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. Il sistema operativo pre-installato è Windows 11 Pro.

Crediti: GMKtec

GMKtec M5 Plus, in configurazione da 16/512 GB, è disponibile oggi al prezzo di 280€, grazie alle offerte del Cyber Monday di Banggood (attive fino al domenica 8 dicembre). La spedizione avviene direttamente dai magazzini cinesi nel celebre store online ed è totalmente gratuita. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

