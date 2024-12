Un regalo di Natale che ti prende per la gola? La friggitrice smart Xiaomi da 5.5L non delude!

Il tuo regalo di Natale tech è arrivato, grazie a quest’offerta dallo store ufficiale Xiaomi. Se stai cercando un dono capace di prendere per la gola, o magari stai pensando ad una nuova aggiunta nella tua cucina, ecco Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L: la friggitrice intelligente, capiente e con finestra trasparente, scende di prezzo ed è da prendere al volo!

Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L costa 20€ in meno nello store ufficiale: la friggitrice ad aria da regalare a Natale

Crediti: Xiaomi

Per i tuoi piatti rapidi e gustosi, la risposta è Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L: la cottura è super efficiente, non c’è bisogno di girare le pietanze (il design permette una migliore circolazione dell’aria) ed offre una pratica finestra trasparente da 6,8″ per una migliore visione durante la cottura. Il dispositivo ha una potenza da 1.600W e raggiunge la temperatura massima di 220°C; c’è la modalità sgrassatura (estrae il grasso e l’olio), è possibile accedere ad oltre 100 ricette tramite l’app Xiaomi Home, supporta i comandi vocali con Google Home ed è facilissima da pulire.

Crediti: Xiaomi

La friggitrice Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L scende a 69,9€ (invece di 89,9€) tramite lo store ufficiale italiano, ovviamente con spedizione gratis direttamente dall’Italia. Per i nuovi utenti dello shop è presente un ulteriore sconto di 10€, riscattabile direttamente dalla pagina del prodotto. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Nel caso in cui l’offerta dovesse terminare, ti segnaliamo anche Xiaomi Air Fryer Essential 6L, in vendita allo stesso prezzo (69,9€) sempre nello store ufficiale. In questo caso non è presente il vetro e non ci sono funzionalità smart, ma il cestello risulta più capiente (da 6 litri, appunto).

