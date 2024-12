Compatto, leggero e adatto ad ogni sfida: Fimi Mini 3 SE è in offerta lampo (con due batterie)

Nuova occasione per gli amanti del volo in cerca di un drone compatto ed affidabile: l’ultima novità di Fimi (brand nato come parte dell’ecosistema Xiaomi) è Mini 3 SE, subito in offerta lampo ad un prezzo davvero niente male: imperdibile per gli utenti esperti e per quelli meno navigati (ma già con un po’ di esperienza) in cerca di buon modello per fare pratica di volo e realizzare clip mozzafiato!

Il nuovo mini drone Fimi Mini 3 SE debutta su Banggood, subito in offerta lampo: risparmia sulla versione con due batterie incluse

Crediti: Fimi

Il mini drone Fimi Mini 3 SE arriva per la prima volta su Banggood e debutta in offerta lampo: solo 303€ nella versione con due batterie, un’occasione da prendere al volo e valida per un periodo limitato di tempo. Si tratta di un drone quadricottero in formato compatto, con un peso di circa 245 grammi ed un sensore CMOS da 1/2.5″ (12 MP, f/2.2, FOV 94°), in grado di effettuare riprese in 4K (a 30 fps) e di offrire un tempo di volo di circa 30 minuti. La tecnologia SoLink HD consente una trasmissione video in tempo reale e in alta definizione fino a 9 km di distanza, a bassissima latenza. C’è un gimball ibrido a 3 assi, il GPS, la modalità di tracciamento intelligente e la funzione per le riprese notturne. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le