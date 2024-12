Un regalo di Natale tech imperdibile? Questa docking station BlitzWolf 9 in 1, a soli 25€!

Sei in cerca di un regalo di Natale e stai pensando ad un dono tecnologico? BlitzWolf BW-TH17 è di certo la scelta migliore sia per utilità che per il rapporto qualità/prezzo: si tratta di una Docking Station che include ben 9 prodotti in 1, in offerta con codice sconto a meno di 30€!

BlitzWolf BW-TH17 Docking Station 9 in 1: il regalo di Natale tech perfetto, in offerta con codice sconto

Crediti: BlitzWolf

Pratica e compatta, la Docking Station 9 in 1 BlitzWolf BW-TH17 scende a 25,6€ riscattando il codice sconto “BGfb2cd1“. L’occasione arriva dallo store Banggood ed è presente la spedizione rapida con consegna in 7 giorni: in questo modo il tuo regalo di Natale arriverà giusto in tempo! Realizzata in lega di alluminio e dotata di tutto l’occorrente (tra cui una base di wireless con una potenza fino a 15W), la Docking Station BlitzWolf si presenta come l’accessorio definitivo per una postazione completa a tutto tondo! C’è una porta HDMI, ingressi per schedine, porte USB 3.0 e non solo. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le