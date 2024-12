8BitDo Orion in doppio sconto: controller per smartphone con Hall Effect, a soli 44€

Il controller per smartphone 8BitDo Orion costa solo 44€ grazie a questa promozione targata Banggood: il dispositivo è in offerta lampo ed è possibile risparmiare ulteriormente riscattando il codice sconto “BG3a3d59“. Inoltre è presente anche la spedizione gratis e non è prevista alcuna spesa aggiuntiva.

Codice sconto 8BitDo Orion: il controller per smartphone Android è in doppio sconto, con spedizione gratis

Crediti: 8BitDo

Se sei in cerca di un controller per il tuo smartphone Android, questa è sicuramente un’occasione ghiotta: 8BitDo Orion è compatibile con tantissimi telefoni dato che parliamo di un modello Bluetooth, adattabile a smartphone da 100 mm fino a 170 mm. Il pad non si fa mancare nulla: è equipaggiato con stick e trigger dotati di Hall Effect (per evitare problemi di drifting), monta una croce direzionale e una pulsantiera ABXY ed è dotato di due tasti posteriori. L’autonomia è affidata ad una batteria da 300 mAh (ricaricabile tramite USB-C): si parla di circa 13 ore di gioco, a fronte di una ricarica di appena 1 ora e mezza. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

