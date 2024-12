ChatGPT Search ufficiale e disponibile per tutti: la ricerca web con AI riuscirà a battere Google?

Dopo aver conquistato il nuovo mondo dei chatbot con intelligenza artificiale generativa, il team di OpenAI ha lanciato in questi giorni un nuovo servizio che punta a stravolgere le ben consolide gerarchie (o monopoli, se preferite) nel settore della ricerca web. Il prototipo SearchGPT diventa ufficialmente ChatGPT Search per competere con Google prima e con tutti i servizi di ricerca AI che stanno nascendo in queste settimane.

ChatGPT Search è finalmente arrivato e mette Google nel mirino

OpenAI in questi giorni ha lanciato il nuovo ChatGPT Search che, integrato direttamente all’interno del celebre chatbot, permette di effettuare ricerche direttamente sul web in tempo reale, mettendo quindi le informazioni più aggiornate a disposizione di tutti. Si tratta di un vero e proprio motore di ricerca attivabile tramite il pulsante “Cerca” in ChatGPT, con cui si possono ottenere risultati in modo discorsivo ed elaborato.

Gli utenti che effettuano ricerche possono inoltre verificare le fonti, che verranno aggiunte sia all’interno dei risultati che al termine della risposta di ChatGPT, mentre tramite la homepage sarà possibile anche visualizzare i trend di ricerca del momento (come potete vedere nell’immagine in alto).

In occasione dei 12 giorni di OpenAI, il calendario dell’avvento dell’intelligenza artificiale, gli sviluppatori hanno annunciato che ChatGPT Search è ufficialmente disponibile per tutti gli utenti: sia abbonati ai piani Plus o Pro, che gratuiti.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le