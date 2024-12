ChatGPT arriva gratis su WhatsApp: parlare con l’AI è ancora più semplice

In occasione dei 12 giorni di OpenAI, gli sviluppatori della celebre intelligenza artificiale hanno presentato una nuova integrazione che permetterà al servizio di diventare ancora più popolare. A partire da oggi, infatti, si potrà conversare con ChatGPT anche su WhatsApp e in modo totalmente gratuito.

ChatGPT è disponibile anche su WhatsApp ed è totalmente gratis

Proprio come accaduto per Microsoft Copilot, anche ChatGPT guadagna in queste ore un nuovo chatbot integrato direttamente in WhatsApp che permette di conversare con l’intelligenza artificiale di OpenAI direttamente dall’app di messagistica istantanea di Meta. Per utilizzare questo nuovo bot non è richiesto un account o abbonamenti: basterà semplicemente avviare la conversazione e l’AI risponderà anche in lingua italiana.

Soltanto negli Stati Uniti, inoltre, gli utenti potranno anche chiamare il numero 1-800-CHATGPT (1-800-242-8478) per avviare una conversazione vocale con ChatGPT. Al momento non sappiamo se questa funzionalità arriverà mai anche in Italia e in Europa, ma per il momento possiamo goderci il chatbot su WhatsApp. Per avviare una nuova conversazione con ChatGPT, non dovrete far altro che cliccare su questo link per aprire in automatico la chat su WhatsApp.

