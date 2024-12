Buon Natale da Geekmall: 4 idee regalo tech, con sconti oltre i 250€!

Siamo entrati nel vivo del periodo delle Feste, ma le occasioni per i regali di Natale non sono ancora finite. C’è sempre qualcuno che punta ad un dono Last Minute, ma ci sono anche offerte particolarmente invitanti e non è un problema se la consegna avverrà dopo il 25 dicembre: ecco quattro soluzioni davvero imperdibili da Geekmall, per un Natale all’insegna del tech e del risparmio!

Ecco 4 regali di Natale tech imperdibili in offerta su Geekmall, con doppio sconto (flash sale + Coupon) e spedizione dall’Europa

Crediti: Geekmall

Tra le occasioni targate Geekmall non poteva mancare un dono pensato per gli utenti più audiofili, in cerca del miglior suono sia quando si parla di musica che di cinema. In questo caso Ultimea Poseidon D70 rappresenta la scelta migliore, specialmente se in promozione a meno di 200€! Si tratta di un kit completo a tutto tondo: diffusori, soundbar e subwoofer, per creare la tua postazione Home Theater di alto livello! Il pacchetto comprende 3 canali principali, 4 diffusori surround cablati e un subwoofer wireless da 6,5″ ed è possibile tra 13 livelli surround regolabili. Questo sistema audio surround a 7.1 canali garantisce un audio cristallino e la massima praticità, grazie ai controlli intelligenti tramite l’app Ultimea. Se non visualizzi i box presenti all’interno dell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

Il regalo perfetto per un PC gamer? KTC M27T20 è il monitor da gaming perfetto per creare la propria postazione puntando sulla praticità e la qualità. Inoltre parliamo di un prodotto in offerta lampo con un risparmio di ben 250€, a cui si aggiunge un ulteriore sconto tramite Coupon: praticamente è da prendere al volo! Il monitor da gaming M27T20 offre uno schermo Mini LED, una soluzione da 27″ di diagonale, risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento a 165 Hz. Il pannello Mini LED con tecnologia Quantum Dot comprende 576 zone di oscuramento locale e 2.304 LED, per immagini realistiche e dettagliate, con colori precisi ed una luminosità di picco elevata. Presente all’appello la modalità Eye Safer, contro l’affaticamento della vista (tramite bassa emissione di luce blu e la funzione anti-sfarfallio). Il monitor presenta 2 speaker integrati ed una Ambient Light RGB, c’è il supporto regolabile, la possibilità di montaggio a parete e la compatibilità con FreeSync e G-Sync.

Tra le offerte di Geekmall non poteva mancare un regalo di Natale a tema smart home: Proscenic F20A è la lavapavimenti per le tue pulizie intelligenti, a meno di 180€ (con spedizione gratis dall’Europa, come tutti i prodotti in promozione che stiamo vedendo). La lavapavimenti è dotata di una spazzola rotante da 380 giri al minuto, con un’elevata potenza di aspirazione: rimuove senza sforzo anche le macchie più resistenti ed è adatta sia allo sporco umido che quello secco. Il pratico display LED permette di visualizzare i vari parametri della pulizia mentre l’autonomia è di circa 35 minuti. Il dispositivo è accompagnato da una base per ricarica e auto-pulizia (tramite rotazioni ad alta velocità).

Infine, Geekmall pensa anche ai nostri amici a quattro zampe: le feste di Natale 2024 sono un momento da ricordare, perché anche il tuo micio diventerà smart con Furbulous, la lettiera automatica intelligente con controlli tramite app. Si tratta di un dispositivo capiente (ben 60 litri) e sicuro, con vari sensori e sistemi di protezione; la lettiera smart funziona senza rumori fastidiosi ed è dotata anche di una cassettina per il deodorante (in modo da evitare i cattivi odori). Il dispositivo si pulisce da solo ad ogni utilizzo del micio e addirittura è in grado di sigillare le buste contenente i residui. Insomma, il tuo intervento è ridotto al minimo e grazie all’applicazione per smartphone puoi tenere sempre sott’occhio sia le funzioni della lettiera che vari parametri del micio.

