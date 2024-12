Attacco hacker agli operatori: l’FBI ferma gli SMS tra iOS e Android

In questi giorni le compagnie di telecomunicazioni statunitensi come AT&T e Verizon stanno subendo un massiccio attacco hacker che potrebbe compromettere l’integrità dei dati degli utenti. Secondo i primi rapporti delle autorità, questi attacchi arriverebbero dall’esterno del paese e prenderebbero di mira le comunicazioni non criptate, come per esempio gli SMS. Per questo motivo, sono intervenuti anche FBI e CISA.

Gli SMS tra iOS e Android non sono criptati: intervengono FBI e CISA per sventare i pericoli

Crediti: Canva

Nonostante Apple abbia introdotto ufficialmente il supporto per le comunicazioni RCS, il modello utilizzato attualmente non supporta la crittografia end-to-end. Questo significa che oltre ai tradizionali SMS, anche i messaggi di nuova generazione inviati da iOS ad Android (e vice-versa) potrebbero essere intercettati e letti dagli hacker. Per questo motivo, l’FBI e la CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) hanno suggerito a tutti gli utenti statunitensi di adottare unicamente servizi di messagistica protetti per le comunicazioni.

Un agente dell’FBI intervistato dalla NBC (e che ha preferito rimanere anonimo) ha anche sottolineato ancora una volta quanto sia importante avere sempre dei dispositivi aggiornati: “Le persone che desiderano proteggere ulteriormente le comunicazioni dei propri dispositivi mobile trarrebbero vantaggio dall’utilizzo di un cellulare che riceva automaticamente aggiornamenti tempestivi del sistema operativo, con una crittografia gestita in modo responsabile e resistente al phishing“.

