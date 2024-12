Apple Watch Ultra 3: altre due grandi novità, fra satelliti e pressione

Quest’anno non c’è stato nessun Apple Watch Ultra 3, e probabilmente c’entrano le problematiche legali che hanno obbligato Cupertino a limitare i suoi smartwatch. Tuttavia, dato che ultimamente le vendite di indossabili stanno rallentando, la compagnia si sta sforzando per dare un nuovo motivo ai consumatori per acquistarli. Apple vuole migliorare il comparto salutistico dei suoi indossabili, rendendoli dei veri e propri salvavita, sia in termini di connettività che di monitoraggio fisico.

Si rincorrono le voci sulle nuove caratteristiche del futuro Apple Watch Ultra 3

Crediti: Apple

Ne parlano fonti interne a Apple: dopo il primo iPhone 14 lanciato nel 2022, Apple Watch Ultra 3 dovrebbe adottare la comunicazione satellitare per poter inviare messaggi di testo tramite i satelliti della flotta Globalstar in assenza di Wi-Fi o connettività cellulare. Una feature che sarebbe ideale specialmente per gli escursionisti, che esplorando mete naturistiche è più facile che si ritrovino in zone dove manca il segnale telefonico, riducendo così il rischio di ritrovarsi tagliati dal mondo in caso di emergenza.

A proposito di salvaguardia personale, Apple starebbe proseguendo i suoi lavori per integrare il monitoraggio della pressione sanguigna e di eventuali episodi di ipertensione, anche se la sua implementazione già su Watch Ultra 3 pare meno probabile. Quasi certamente non sarà presente il monitoraggio della glicemia: nonostante i grandi investimenti di Apple, il suo debutto sarebbe previsto più in là nel tempo, con un Apple Watch Ultra 3 il cui lancio è atteso nel 2025 e che dovrebbe avere dalla sua anche altre utili novità.

