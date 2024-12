L’Unione Europea punta di nuovo Apple: l’obiettivo è l’apertura di AirPlay e AirDrop

L’Unione Europea sembra non essere ancora soddisfatta degli enormi cambiamenti che Apple ha dovuto apportare al proprio ecosistema, ma molto presto la compagnia di Cupertino potrebbe dover aprire completamente i servizi offerti tramite i propri iPhone in Europa. La Commissione, infatti, avrebbe messo nel mirino anche l’interoperabilità delle funzionalità come AirPlay e AirDrop che potrebbero dover diventare compatibili con Android e gli altri OS.

AirPlay e AirDrop compatibili con tutti gli OS, ma per Apple c’è un problema di sicurezza

Crediti: Apple

Un nuovo documento pubblicato dall’Unione Europea in questi giorni ha svelato che Apple potrebbe dover implementare nuovi cambiamenti per essere sicura di essere in regola con il Digital Markets Act. Tra questi, per esempio, ci sarebbe l’interoperabilità e la compatibili di AirPlay e AirDrop con altri sistemi operativi (tra cui ovviamente anche Android).

“Apple dovrà fornire una specifica di protocollo che fornisca a terze parti tutte le informazioni necessarie per integrare, accedere e controllare il protocollo AirDrop all’interno di un’applicazione o di un servizio (anche come parte del sistema operativo) in esecuzione su un dispositivo fisico connesso a terze parti, al fine di consentire a tali applicazioni e servizi di inviare file a un dispositivo iOS e di riceverli da esso.” si legge nel documento pubblicato dalla commissione, che cita anche la possibilità per un dispositivo di terze parti di poter ricevere il segnale da AirPlay.

Per Apple, però, ci sarebbe un evidente problema di sicurezza nelle richieste dell’Unione Europea: tale decisione, infatti, potrebbe esporre informazioni private degli utenti, creando una nuova classe di problemi di sicurezza e privacy. Una decisione da parte dell’Unione Europea è attesa entro il 9 gennaio 2025.

