Apple TV+: in arrivo un weekend gratis? C’è un misterioso annuncio

TV+ non è di certo tra i più popolari servizi di Apple, nonostante il catalogo offra numerose perle come Ted Lasso, Silo e Severance, per questo motivo la compagnia di Cupertino nelle prossime settimane potrebbe offrire a tutti gli utenti una prova gratuita del servizio di streaming. Nelle ultime ore, infatti, sui social di Apple sono apparsi dei teaser che lasciano presagire a delle novità che l’utente “potrà vedere con i suoi occhi” nel weekend della Befana.

Un misterioso post arriva sui social di Apple: ci sarà una nuova prova gratuita di TV+?

Crediti: Apple

Con due post sui social network, Apple ha lanciato la nuova campagna “See for yourself” (“vedi tu stesso“) con una sorta di evento in programma per il 4 e 5 gennaio. Le date in questione corrispondono al weekend della befana (il 6 gennaio è lunedì) e potrebbero lasciar pensare ad una prova gratuita per il servizio proprio durante quel fine settimana, in modo che gli utenti possano vedere con i propri occhi l’offerta del catalogo di Apple TV+.

Sembra abbastanza impossibile che i teaser possano riferirsi ad un nuovo hardware, vista la particolare tempistica, o ad un nuovo contenuto (le immagini utilizzate fanno riferimento a film diversi). Apple, tuttavia, non è nuova ad iniziative del genere: già nel corso dello scorso marzo, la compagnia di Cupertino aveva offerto la visione gratuita di oltre 50 film, quindi una prova gratis di Apple TV+ rientrerebbe ampiamente nella politica di espansione del servizio. Sarà interessante capire, però, se anche in questo caso la promozione sarà riservata ai solo Stati Uniti o se sarà possibile approfittarne in tutto il mondo.

