Apple TV+: confermato il weekend gratis, sarà disponibile anche in Italia?

TV+ non è di certo tra i più popolari servizi di Apple, nonostante il catalogo offra numerose perle come Ted Lasso, Silo e Severance, per questo motivo la compagnia di Cupertino nelle prossime settimane potrebbe offrire a tutti gli utenti una prova gratuita del servizio di streaming. Nelle ultime ore, infatti, sui social di Apple sono apparsi dei teaser che lasciano presagire a delle novità che l’utente “potrà vedere con i suoi occhi” nel weekend della Befana.

Un misterioso post arriva sui social di Apple: ecco una nuova prova gratuita di TV+

Crediti: Apple

Con due post sui social network, Apple ha lanciato la nuova campagna “See for yourself” (“vedi tu stesso“) con una sorta di evento in programma per il 4 e 5 gennaio. Le date in questione corrispondono al weekend della befana (il 6 gennaio è lunedì) e potrebbero lasciar pensare ad una prova gratuita per il servizio proprio durante quel fine settimana, in modo che gli utenti possano vedere con i propri occhi l’offerta del catalogo di Apple TV+.

Apple non è nuova ad iniziative del genere: già nel corso dello scorso marzo, la compagnia di Cupertino aveva offerto la visione gratuita di oltre 50 film, ma l’evento di gennaio porterà con se l’accesso completo all’intera libreria. L’annuncio, infatti, ha confermato che nel weekend che precederà la befana (ovvero quello del 4 e 5 gennaio) Apple TV+ sarà accessibile per tutti gratuitamente per tutta la durata del fine settimane. In questo modo gli utenti avranno modo guardare più contenuti e decidere se proseguire con l’abbonamento.

Il weekend gratuito sarà sicuramente disponibile negli Stati Uniti, ma la disponibilità nel resto del mondo sembra essere ancora avvolta nel mistero: i teaser e l’annuncio ufficiale sono arrivati soltanto sull’account statutinense della celebre compagnia della mela, ma nella nota stampa non vengono menzionate limitazioni territoriali, bensì viene specificato che Apple TV+ è disponibile in oltre 100 paesi e regioni.

Per scoprire, quindi, se la prova gratuita di Apple TV+ sarà disponibile anche in Italia dovremo necessariamente attendere l’inizio della promozione, oppure sperare in una tempestiva comunicazione da parte della compagnia guidata da Tim Cook.

