Stop alle vendite di iPhone SE e iPhone 14 in Europa: ecco il motivo

Se avete intenzione di acquistare un iPhone SE 3 o uno smartphone della serie iPhone 14 potreste poterlo fare soltanto in questi ultimi 15 giorni dell’anno, poiché dal 2025 Apple ritirerà i dispositivi dal mercato europeo. Dal prossimo mese, infatti, entrerà in vigore una delle leggi che ha costretto la compagnia di Cupertino ad un cambio epocale per i suoi dispositivi, ovvero la necessità di avere una porta USB-C per la ricarica.

Dal 2025 addio vecchi iPhone in Europa: scatta l’obbligo della porta USB-C per i dispositivi

Crediti: Apple

A partire dal mese di gennaio scatterà l’obbligo per i nuovi dispositivi elettronici venduti all’interno dei confini dell’Unione Europea di avere a disposizione una porta USB-C per la ricarica e iPhone SE 3 e i dispositivi della serie iPhone 14 non rispettano più la legge a causa del connettore lightning.

La legge si applica soltanto ai dispositivi venduti in modo diretto dal produttore, quindi anche se sul mercato sono disponibili ancora iPhone 12 e iPhone 13, questi non si trovano più negli Apple Store e sul sito ufficiale, quindi non sono soggetti alla regolamentazione. Apple, dunque, dovrà anticipare la tabella di marcia: in condizioni ideali, gli iPhone 14 sarebbero stati rimossi dalla vendita diretta con l’arrivo di iPhone 17, ma questo accadrà con oltre 6 mesi di anticipo rispetto al previsto.

L’era del connettore lightning, quindi, sta ufficialmente arrivando al suo termine, o almeno per quanto riguarda i dispositivi venduti in Europa.

