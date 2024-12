Apple vuole riconquistare la smart home: nuove conferme per HomePod Display e videocamera

Dopo l’accantonamento del progetto dedicato alla macchina elettrica ed un lancio non proprio favorevole nel settore della realtà aumentata e virtuale, Apple sembra ormai essere pronta a concentrarsi su un segmento di mercato lasciato colpevolmente nelle mani della concorrenza: la smart home. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la compagnia di Cupertino sarebbe pronta a rinnovare il proprio impegno per la domotica e la casa intelligente con nuovi prodotti e nuovi software.

Apple sfida di nuovo Amazon e Google: il terreno di scontro sarà la casa intelligente

Crediti: 9to5mac

Secondo le ultime indiscrezioni emerse dalla consueta newsletter di Mark Gurman, la nuova strategia di Apple per la smart home sarà particolarmente aggressiva per recuperare il terreno perso nei confronti di Amazon e Google. Nel corso dei prossimi due anni, infatti, potrebbero arrivare sul mercato nuovi prodotti ed un nuovo sistema operativo in grado di riportare la compagnia di Cupertino di nuovo in vetta, o quanto meno a pareggiare quella che per adesso è una distanza enorme rispetto ai competitor.

Nei prossimi mesi, dunque, potremmo finalmente assistere al lancio di HomePod con display e del nuovo smart display con braccio meccanico, entrambi alimentati dall’inedito homeOS che potrebbe essere una evoluzione dell’attuale tvOS. Ai prodotti, inoltre, verranno affiancati diversi accessori utili a sviluppare un vero e proprio ecosistema domotico, come accade adesso per Google Home e Amazon Alexa.

L’intelligenza artificiale di Apple Intelligence, inoltre, giocherà un ruolo fondamentale: il dispositivo robotico infatti riuscirà a comprendere i movimenti degli utenti proprio grazie all’AI, riuscendo quindi a capire chi sta guardando lo schermo e cosa stanno facendo le persone intorno a lui. Potrebbe essere questa, quindi, la killer-app del team di Tim Cook, anche se il prezzo potrebbe essere molto elevato (quasi 1.000$) e potrebbe esserci ancora molto da aspettare.

Aggiornamento 04/12: in arrivo nuovi dispositivi, tra cui una videocamera di sorveglianza

Crediti: Canva

Apple starebbe lavorando al rinnovo del proprio parco dispositivi dedicati alla casa smart aggiungendo al portfolio anche le videocamere di sorveglianza, stando a quanto emerso dalle ultime indiscrezioni. Il celebre analista Ming-Chi Kuo, infatti, ha suggerito che l’azienda di Cupertino stia puntando forte smart home grazie ad una nuova partnership con i cinesi di Goertek, che si occuperanno di produrre sia il nuovo modello di AirPods che i nuovi dispositivi per la domotica nel 2026.

Anche la nuova videocamera di sorveglianza wireless, di cui al momento si conoscono pochissimi dettagli, potrà sfruttare l’intelligenza artificiale di Apple Intelligence e del nuovo Siri, ma la progettazione sarebbe ancora in fase studio. La previsione, tuttavia, è quella di vendere decine di milioni di dispositivi di questo genere nel lungo termine.

In un nuovo brevetto, inoltre, è emersa quella che potrebbe essere una funzione rivoluzionaria per questo dispositivo: la videocamera di sorveglia di Apple, infatti, potrebbe essere in grado di riconoscere le persone anche senza inquadrarne direttamente il volto. L’intelligenza artificiale, infatti, sarebbe in grado di riconoscere le fattezze fisiche delle diverse persone ed associarle alle diverse identità.

Sempre Ming-Chi Kuo negli ultimi giorni ha fatto il punto su quella che potrebbe essere la strategia di Apple per il rinnovamento del settore della domotica: la produzione di HomePod con display sarebbe praticamente ultimata, con i ritardi dettati principalmente dalle difficoltà incontrate sul lato software. La previsione per questo dispositivo è quella di almeno 500.000 unità vendute nella seconda metà del 2025, con le stime di produzione che dovrebbero essere riviste al rialzo nel caso in cui il mercato rispondesse bene al nuovo prodotto.

Ultimo aggiornamento: 4 dicembre

