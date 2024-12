Apple rinnova il Magic Mouse: in arrivo nuovo design ed una importante funzione

Il Magic Mouse, per quanto sia uno degli accessori per Mac più apprezzati, ha una grave falla nel design che con la prossima generazione potrebbe essere finalmente risolta, aggiugendo anche delle importanti funzionalità che non ci si aspetterebbe di vedere se un semplice mouse. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la prossima versione del Magic Mouse di Apple dovrebbe finalmente risolvere il problema della porta di ricarica, che costringe gli utenti a capovolgere il dispositivo per caricare la batteria senza poterlo poi utilizzare al contempo.

Il nuovo Magic Mouse avrà anche il controllo vocale?

Crediti: Sohrab Osati

Sembra finalmente essere arrivato il momento di un nuovo Magic Mouse che possa risolvere quello che in rete è diventato in tempi molto rapidi un vero e proprio meme. La prossima generazione del dispositivo di Apple, infatti, sistemerà finalmente la posizione del connettore di ricarica (in questo caso USB-C), spostandolo da sotto al mouse verso una locazione più favorevole all’utilizzo anche in fase di ricarica. Se questa, paradossalmente, potrebbe risultare già una vittoria, le nuove funzionalità aggiuntive potrebbero stravolgere il concetto stesso di mouse.

Secondo le indiscrezioni, infatti, Apple starebbe provando ad integrare nel dispositivo anche i comandi vocali, a cui verrebbero affiancate le gesture della mano e i controlli touch. Anche il design potrebbe essere rinnovato, in favore di una maggiore ergonomicità che favorisca l’utilizzo anche per lunghi periodi. I rumor, lanciati dall’insider yeux1122 e ripresi poi dal celebre giornalista Mark Gurman, tuttavia, suggeriscono che il nuovo dispositivo possa non vedere la luce prima del 2026.

Il Magic Mouse di nuova generazione, infatti, potrebbe arrivare solo in concomitanza con il nuovo MacBook Pro con chip M6 e display OLED, tra poco meno di due anni.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le