Mac mini M4 finalmente in sconto: risparmia quasi 90€ con il coupon eBay!

Il Natale si avvicina e quale miglior momento per fare gli ultimi regali se non quello che ci permette di approfittare di un’ottima promozione con coupon eBay? L’e-commerce divenuto celebre per le aste, infatti, oggi offre per la prima volta il Mac mini con chip M4 di Apple a prezzo scontato: uno dei migliori PC dell’anno che davvero in tanti stavano aspettando!

Apple Mac mini M4 a soli 644€ grazie al coupon di Natale di eBay

Crediti: Apple

Nella configurazione da 16 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione su memoria SSD, Apple Mac mini con M4 si propone come un PC adatto davvero ad ogni utilizzo. Che dobbiate studiare, lavorare, montare video oppure lavorare in 3D, necessitando però di un dispositivo piccolo e che si possa nascondere sulla scrivania, allora il Mac mini di nuova generazione fa sicuramente al caso vostro.

Grazie al coupon “REGALI24“, oggi è possibile acquistare su eBay il Mac mini M4 di Apple allo straordinario prezzo di 644€, con uno sconto di quasi 90€! Approfittatene subito per regalarvi quello che potrebbe davvero essere il miglior PC del 2024.

