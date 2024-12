Mac M4, non è tutto rose e fiori: gli utenti lamentano un fastidioso problema con i monitor esterni

Nonostante i Mac di nuova generazione dotati di chip Apple M4 abbiano riscosso un grande successo, man mano che gli utenti hanno avuto modo di mettere mano su questi dispositivi sembrano essere sorti diversi problemi. Uno di questi, in particolare, appartiene ad un vecchio retaggio della compagni di Cupertino che da sempre ha qualche difficoltà in più (rispetto alla concorrenza) nel gestire le tipologie di monitor che potremmo considerare “non convenzionali“.

I monitor ultrawide creano ancora grossi problemi ai Mac con M4

Crediti: 9to5mac

Nelle ultime settimane, infatti, sono arrivate sia sui forum ufficiale che su Reddit diverse segnalazioni di utenti in grande difficoltà con i monitor ultrawide, in particolare quelli che sfruttano la risoluzione 5K2K come il nuovissimo monitor pieghevole di LG. Per quanto possa non essere un così grande novità (da sempre i monitor più particolari tendono a mettere in difficoltà il sistema operativo di Apple), in questo caso la problematica sembrerebbe essere particolarmente fastidiosa: gli utenti, infatti continuerebbero ad incappare in risoluzioni sbagliate, e schermate e testi sfocati.

I problemi, inoltre, sembrano variare da dispositivo a dispositivo: gli utenti con Mac mini M4, infatti, sembrano non essere in grado di visualizzare la voce HiDPI (che si occupa di gestire la risoluzione dei testi e delle icone in relazione alla risoluzione stessa), mentre gli utenti con MacBook Pro M4 sembrano non riuscire a selezionare neanche la risoluzione corretta. Per risolvere il problema è possibile utilizare applicazioni di terze parti, che però limitano in modo consistente il refresh rate a 60Hz.

Non possiamo far altro, quindi, che sperare che Apple possa risolvere quanto prima questa problematica, lanciando magari un aggiornamento di macOS oppure un nuovo firmware per i chip M4.

