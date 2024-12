iPhone 17 Pro, prime immagini: ci sarà un cambio radicale di look

Se si esclude l’Isola Dinamica e altri cambiamenti minori, sono 5 anni che il retro dei melafonini di Apple ha lo stesso look, ma con iPhone 17 Pro dovrebbe esserci un cambiamento in tal senso. Come tutti i produttori, anche Cupertino si starebbe già muovendo per definire l’estetica che avranno gli smartphone di prossima generazione, e grazie alle immagini trapelate abbiamo un’idea più concreta di come dovrebbero apparire.

Apple potrebbe aver deciso di cambiare totalmente l’estetica di iPhone 17 Pro

Quella che vedete sarebbe una foto, catturata all’interno della filiera di produzione, del telaio metallico del presunto iPhone 17 Pro. Giorni fa si era vociferato della possibile sostituzione del frame in titanio con uno in alluminio, voce che è stata successivamente smentita. È interessante notare che quel rumor era accompagnato dall’informazione secondo cui iPhone 17 Pro non avrebbe più avuto una sezione quadrata per accogliere la fotocamera bensì rettangolare.

Al netto di quali materiali verranno effettivamente utilizzati, nella foto vediamo proprio questo, ovvero questo presunto nuovo modulo fotografico. Verrebbero abbandonate le linee viste dal 2019 a oggi in favore di una soluzione che visivamente non può non ricordare quella dei Google Pixel, il ché crea un certo scetticismo sulla veridicità delle immagini, dato che Apple non è solita adottare scelte estetiche così simili a quelle dei suoi competitor.

Sulla scia di questi leak, l’insider Digital Chat Station ha pubblicato un’immagine concept di come potrebbe apparire iPhone 17 Pro, avvalorando la tesi del cambiamento. Un’immagine che solleva diversi dubbi, a partire dalla scocca che appare in metallo anziché in vetro: come potrebbe funzionare la ricarica wireless? E poi, il posizionamento così alto del comparto fotografico non sarebbe un problema ergonomico per le dita quando si scatta tenendolo in orizzontale?

