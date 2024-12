Design tutto nuovo per iPhone 17 Pro, ma ci sarà ancora il Titanio?

Nonostante iPhone 16 sia arrivato sul mercato soltanto da pochi mesi, è già il momento di parlare dei nuovi smartphone di Apple che saranno disponibili soltanto nell’autunno 2025. Da settimane ormai, rimbalzano in rete diverse indiscrezioni su quello che potrebbe essere il design dei nuovi iPhone 17, con i modelli Pro a cui sarebbe riservato il tanto atteso cambio di design.

Blocco fotocamera rettangolare, cornici in alluminio e vetro posteriore: iPhone 17 Pro

Crediti: Majin Bu @ Twitter/X

Secondo quanto suggerito da Wayne Ma, reporter di The Information, iPhone 17 Pro potrebbe avere un design tutto nuovo rispetto alla precedenti generazioni, anche se in certo senso potrebbe palesarsi un deciso ritorno al passato. Il nuovo smartphone di punta di Apple potrebbe essere dotato per la prima volta di un blocco fotocamera rettangolare (più largo rispetto ai precedenti), con scocca in alluminio e vetro per la parte posteriore.

La parte superiore sarebbe realizzata in alluminio per contenere l’isola della fotocamera, mentre la parti inferiore guadagnerebbe un pannello di vetro per permettere alla ricarica wireless di funzionare senza troppi problemi. L’alluminio, quindi, potrebbe tornare anche sui modelli Pro, nonostante solitamente sia riservato ai modelli base oppure addirittura ad iPhone SE.

Stando alle indiscrezioni, questo sarà uno dei cambiamenti più significativi degli ultimi anni per quanto riguarda il design degli iPhone di punta, anche se non tutti sembrano essere d’accordo. Il celebre leaker Digital Chat Station, infatti, è tornato a suggerire che Apple non avrebbe alcuna intenzione di abbandonare il Titanio per la sua lineup di punta: “Non è possibile tornare all’alluminio. Come potrebbero mai pubblicizzare un cambio del genere?” è il messaggio lanciato su Weibo.

Vi ricordiamo, ovviamente, che nonostante le fonti citate abbiano dimostrato più e più volte la propria affidabilità, è sempre meglio attendere informazioni ufficiali direttamente da Apple.

