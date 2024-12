Quando esce iOS 18.3? Le possibili date di lancio per Beta e versione finale

Con il 2024 ormai agli sgoccioli, è già arrivato il momento di parlare del prossimo aggiornamento per iOS 18 che dovrebbe arrivare nel corso dei primi mesi del nuovo anno. La terza grande patch per il sistema operativo mobile di Apple dovrebbe portare con se nuove funzionalità per Apple Intelligence e il tanto atteso redesign dell’app Mail anche su iPad e Mac. La buona notizia è che gli utenti potrebbero aver modo di testare la prima beta di iOS 18.3 molto presto.

iOS 18.3: prima beta già a dicembre, ma il lancio ufficiale arriverà soltanto nel 2025

Crediti: Apple

Negli ultimi anni, infatti, Apple ha abituato gli sviluppatori a ricevere la prima beta degli aggiornamenti “.3” subito dopo il lancio della versione finale della patch “.2“. La tradizione potrebbe essere rispettata anche quest’anno, con la compagnia di Cupertino che potrebbe lanciare iOS 18.3 Beta 1 nel canale Developer Beta già nel corso di questa settimana, coincisa per l’appunto con il lancio di iOS 18.2.

La versione finale, tuttavia, è attesa per il mese di febbraio: nel corso del primi giorni del 2025, infatti, dovrebbe proseguire il rilascio delle versioni beta prima per sviluppatori ed in seguito in versione pubblica. La roadmap potrebbe essere particolarmente serrata, dato che Apple ha già annunciato che iOS 18.4 arriverà nel corso del mese di aprile 2024, portando Apple Intelligence anche in Italia.

