Apple lancia la prima beta di iOS 18.3 (anche Public): tutte le novità in arrivo

Con leggero ritardo rispetto agli scorsi anni, Apple ha lanciato in questi giorni la prima versione di test di iOS 18.3 per gli sviluppatori e gli utenti iscritti all’Apple Beta Program. Il lancio di questo nuovo aggiornamento per il sistema operativo mobile di iPhone dovrebbe avvenire nel mese di febbraio, ma per la prima volta nella storia di questa versione potremmo avere a che fare con un “minor update“. Le novità, infatti, per il momento sembrano essere davvero poche.

iOS 18.3 sarà un aggiornamento minore? Pochi cambiamenti nella prima beta

Disponibile da oggi sia nel canale “Developer Beta” che in quello “Public Beta“, iOS 18.3 Beta 1 è compatibile con tutti i dispositivi che hanno potuto fino ad ora effettuare l’aggiornamento all’ultima versione del sistema operativo mobile di Apple. Le novità sono poche, ma potrebbero rappresentare l’ennesima conferma del rinnovato impegno della compagnia di Cupertino nel settore della domotica e del controllo dei dispositivi smart. Di seguito tutte le novità.

Supporto per i robot aspirapolvere nell’app Casa

Pulsante per feedback (mi piace, non mi piace, segnala) nelle app Image Playground e Genmoji

Per installare questo nuovo aggiornamento, non dovrete far altro che recarvi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e quindi scegliere il canale Developer Beta (a patto che siate effettivamente registrati come sviluppatori) oppure Public Beta nel caso in cui siate iscritti all’Apple Beta Program.

