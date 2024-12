Apple lancia iOS 18.2 Release Candidate: tutte le novità

Dopo qualche giorno di ritardo sulla tradizionale tabella di marcia, Apple ha finalmente pubblicato la versione Release Candidate di iOS 18.2 che segna il termine dei lavori di sviluppo del nuovo aggiornamento per il sistema operativo di iPhone. Questa nuova versione si occupa principalmente di ampliare le funzionalità di Apple Intelligence con le novità promesse già in fase di presentazioni alla WWDC 2024.

Lo sviluppo di iOS 18.2 arriva al termine: la prossima settimana disponibile per tutti?

iOS 18.2 RC è disponibile da oggi per tutti gli iPhone compatibili tramite il canale Developer Beta e Public Beta. Le novità per questa versione sono piuttosto esigue, dato che le funzionalità principali erano già arrivate con le prime beta per gli sviluppatori, estese poi al grande pubblico con le versioni Public Beta.

Per scaricare questo nuovo aggiornamento è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e quindi scegliere il canale beta più appropriato per le nostre esigenze. Vale la pena sottolineare che, salvo imprevisti dell’ultimo secondo, la versione finale di iOS 18.2 sarà disponibile per tutti a partire dalla prossima settimana.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le