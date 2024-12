Debutto amaro per ChatGPT su iOS 18.2: subito problemi per l’AI di OpenAI!

A partire da oggi, almeno negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ChatGPT è ufficialmente integrato su iPhone grazie all’arrivo dell’aggiornamento iOS 18.2, ma l’avventura dell’intelligenza artificiale di OpenAI a bordo dei dispositivi Apple non sembra essere iniziata con il piede giusto. Poco dopo il lancio ufficiale dell’aggiornamento, infatti, il chatbot con AI e i suoi relativi servizi aggiuntivi sono andati offline, con le cause che sembrano essere ancora sconosciute.

L’avventura di ChatGPT su iOS 18 non inizia nel migliore dei modi

Crediti: OpenAI @ Twitter/X

Con l’arrivo di iOS 18.2, gli utenti di iPhone, iPad e Mac hanno avuto finalmente accesso a ChatGPT tramite l’integrazione con Siri, ma sembra che il grande numero di utenti che hanno provato il servizio potrebbe aver causato qualche grattacapo in più agli sviluppatori di OpenAI. Nonostante ChatGPT sia tra i servizi più utilizzati sul web nel 2024, i server potrebbero non aver retto l’afflusso di nuovi utenti provenienti da iOS 18.2, finendo inevitabilmente offline.

Gli sviluppatori, tuttavia, hanno immediatamente identificato il problema che ha colpito ChaGPT, Sora e le relative API, ripristinando il corretto funzionamento dei servizi nel giro di poche ore. Il debutto ufficiale della collaborazione tra Apple ed OpenAI, quindi, non è sicuramente stato dei migliori: non possiamo far altro che sperare che la situazione non si riproponga anche quando il servizio sarà finalmente disponibile anche in Europa ad aprile.

