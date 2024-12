Il test dell’udito con AirPods Pro 2 arriva anche in Italia: ecco quando

Seppur l’avanzamento tecnologico porti grande beneficio in termini di velocità e funzionalità, spesso si sottovaluta come smartphone, accessori e gadget che utilizziamo tutti i giorni possano migliorare in modo sostanziale la vita degli utenti con disabilità. Apple, sotto questo punto di vista, è sempre stata in prima linea ed è pronta a portare in tutto il mondo una funzione di AirPods Pro 2 che aiuterà chi ha problemi d’udito.

Con le AirPods Pro 2 di Apple si potrà presto fare un test dell’udito anche in Italia

Crediti: Apple

Lo scorso ottobre, Apple ha presentato la funzione di test dell’udito per le AirPods Pro 2, specificando che inizialmente sarebbe stata disponibile unicamente negli Stati Uniti. Questa particolare funzione permette di eseguire un test di 5 minuti che identifica se l’utente presenta una perdita dell’udito e mostra la capacità uditiva alle diverse frequenze sonore misurate con i decibel del livello dell’udito (dBHL).

Grazie ad iOS 18.2, però, questa funzionalità potrà essere utilizzata anche in Italia, Cipro, Repubblica Ceca, Francia, Lussemburgo, Romania, Spagna e Emirati Arabi. Il rilascio dell’aggiornamento è previsto già nel corso della prossima settimana (quella che inizierà con lunedì 9 dicembre), ma è già possibile testare la funzione grazie alla versione Release Candidate pubblicata in questi giorni.

