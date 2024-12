Apple ci ripensa: brutte notizie per l’iPhone in abbonamento

Negli scorsi anni erano emerse in rete diversi rumor sulla possibilità che Apple lanciasse un nuovo abbonamento che permettesse di ottenere ogni anno un iPhone di nuova generazione al costo di un prezzo mensile. Dopo le iniziali indiscrezioni, non si erano più avute notizie in merito a questo possibile nuova abbonamento, o almeno fino ad oggi. Se avevate sperato di sottoscrivere questo particolare abbonamento, purtroppo ci sono brutte notizie.

L’abbonamento di Apple per avere l’iPhone nuovo ogni anno non arriverà

Crediti: Apple

Stando a quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple avrebbe rinunciato all’idea di realizzare un abbonamento che potesse permettere agli utenti di avere sempre l’ultimo iPhone disponibile sul mercato in cambio di una quota mensile. Il progetto sembrava essere iniziato nel 2022, ma nelle ultime settimane la compagnia di Cupertino avrebbe definitivamente accantonato questa particolare idea.

Dietro questa scelta, a quanto sembra, ci sarebbero le preoccupazioni di Apple per le nuove regolamentazioni governative che hanno costretto l’azienda statunitense a cambiare molto negli ultimi mesi, oltre ad altri problemi non meglio specificati. Il team che stava lavorando a questo abbonamento, invece, è stato già riassegnato ad altri progetti.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le