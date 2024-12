La musica si ascolta più facilmente in macchina con il nuovo player di Android Auto

Google in questi mesi sta aggiornando con grande frequenza Android Auto, proponendo cambiamenti che mirano a trasformare il proprio cruscotto in un vero e proprio centro multimediale. L’ultimo aggiornamento, infatti, ha introdotto anche un nuovo player musicale che in questi giorni sembra essere finalmente entrato in fase di rollout per tutti.

Ecco il nuovo player musicale di Android Auto: adesso in rollout

Crediti: 9to5Google

Su Android Auto, tutte le app musicali (sia in streaming che non) condividono il medesimo riproduttore multimediale, implementato direttamente nel sistema operativo. Con l’ultimo aggiornamento 13.4, il player ha ricevuto un importante aggiornamento, introducendo finalmente un nuovo design: questa volta con tanto di Material You e personalizzazione dei colori.

Con il nuovo player musical di Android Auto 13.4 l’artwork dell’album viene spostato sul lato sinistro, con le informazioni sulla traccia e la barra di avanzamento compresse al centro della schermata. Sulla parte inferiore, invece, abbiamo i pulsanti per la riproduzione, con ampio spazio per i tocchi sullo schermo (evitando che possano sovrapporsi per errore).

L’aggiornamento è ancora in fase di rollout, quindi se non vedete ancora disponibile il nuovo riproduttore musicale non dovrete far altro che attendere l’attivazione lato server.

