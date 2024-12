Chi aggiornerà di più ad Android 15? Ecco la lista completa dei modelli

Il 2024 sta volgendo alla conclusione, e l’aggiornamento ad Android 15 sta arrivando sui primi smartphone compatibili, ma quali modelli lo riceveranno? I brand in gioco sono molteplici, e anche se tutti compongono quello che è l’universo Android non tutti si comportano allo stesso modo, anzi. Ci sono aziende che rilasciano tanti o pochi aggiornamenti, altre che devono destreggiarsi fra modelli asiatici ed europei, perciò vediamo un riepilogo della situazione generale.

Android 15, ecco quale brand rilascerà più aggiornamenti al nuovo sistema operativo

Quella che segue è una lista con gli smartphone per cui è stato già rilasciato o è stato promesso l’aggiornamento ad Android 15; molto probabilmente è una lista incompleta, perché può capitare che determinati modelli verranno aggiornati nonostante per il momento non sia previsto. I brand presi in considerazione sono Google e Samsung, quelle che sono solite tenere più aggiornati i propri smartphone e per più tempo, così come Xiaomi e i suoi sub-brand Redmi e POCO, OPPO e le sue Realme e OnePlus, Motorola, Honor e altre realtà minori:

Google Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold Google Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a Google Pixel Fold

Samsung Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Fold 5, Z Fold 4, Z Fold 3 Samsung Galaxy Z Flip 6, Z Flip 5, Z Flip 4, Z Flip 3 Samsung Galaxy A73 Samsung Galaxy A55, A54, A53 Samsung Galaxy A35, A34, A33 Samsung Galaxy A25, A24 4G Samsung Galaxy A16 4G, A16 5G, A15 4G, A15 5G, A14 4G, A14 5G Samsung Galaxy A06, A05, A05s Samsung Galaxy M55, M54 Samsung Galaxy M44 5G Samsung Galaxy M35, M34 5G Samsung Galaxy M15 Samsung Galaxy F55, F54 Samsung Galaxy F34 Samsung Galaxy F15, F14 4G, F14 5G Samsung Galaxy Xcover 6 Pro, Xcover 7

Motorola Motorola Edge 50, Edge 50 Neo, Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro, Edge 50 Ultra Motorola Edge 40, Edge 40 Neo, Edge 40 Pro Motorola Edge 30 Ultra Motorola Edge (2024) Motorola Edge+ (2023) Motorola Edge (2022) Motorola Moto X40 Motorola S50 Neo ThinkPhone 25, ThinkPhone Motorola Razr 50, Razr 50 Ultra Motorola Razr 40, Razr 40 Ultra Motorola Moto G85, G84 Motorola Moto G75, G73 Motorola Moto G64 Motorola Moto G55 Motorola Moto G45 Motorola Moto G35, G34 Motorola Moto G24, G24 Power Motorola Moto G04, G04s

Xiaomi Xiaomi 14, 14 Ultra, 14T, 14T Pro Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13 Lite, 13T, 13T Pro Xiaomi 12, 12 Pro, 12 Lite 5G Xiaomi MIX Fold 4 Xiaomi MIX Flip

Redmi Redmi Note 13 4G, Note 13 5G, Note 13 Pro 4G, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ Redmi Note 12 4G, Note 12 Pro 4G, Note 12 Turbo, Note 12S, Note 12T Pro Redmi 14C 4G, 13 4G, 13 5G, 12 Redmi A3

POCO POCO F6, F6 Pro POCO F5, F5 Pro POCO X6, X6 Pro POCO M6 4G, M6 5G, M6 Plus, M6 Pro

Honor Honor Magic 6, Magic 6 Pro, Magic 6 Ultimate, Magic 6 Lite Honor Magic 5, Magic 5 Pro, Magic 5 Ultimate Honor Magic V3, Magic V2, Magic Vs3, Magic Vs Honor Magic V Flip Honor 200, 200 Pro, 200 Lite, 200 Smart Honor 90 Honor X50 GT, X50 Pro Honor X9b Honor X7c 4G Honor X6b 4G Honor Play 60 Plus

OPPO OPPO Find X7, Find X7 Ultra OPPO Find X6, Find X6 Pro OPPO Find N3, Find N3 Flip, Find N2, Find N2 Flip OPPO Reno 12, Reno 12 Pro, Reno 12F 4G, Reno 12F 5G OPPO Reno 11, Reno 11 Pro, Reno 11F OPPO Reno 10, Reno 10 Pro, Reno 10 Pro+ OPPO Reno 9, Reno 9 Pro, Reno 9 Pro+ OPPO Reno 8T, Reno 8T 5G OPPO A3, A3x, A2, A1 Pro OPPO A80 5G OPPO A79 OPPO A60 OPPO A40 OPPO K12, K12x OPPO F25 Pro, F23

OnePlus OnePlus 12, 12R OnePlus 11, 11R OnePlus 10 Pro, 10R (150W), 10R (80W), 10T OnePlus Ace 2V OnePlus Open OnePlus Nord 4, Nord 3 OnePlus Nord CE 4, Nord CE 4 Lite, Nord CE 3, Nord CE 3 Lite

Realme Realme GT 6, GT 6T Realme GT3 (240W) Realme GT2, GT2 Pro Realme 13 4G, 13 5G, 13 Pro, 13 Pro+, 13+ Realme 12 4G, 12 5G, 12 Pro, 12 Pro+, 12+, 12x Realme 11 5G, 11 Pro, 11 Pro+, 11x Realme 10 Pro, 10 Pro+ Realme C65 4G, C65 5G, C61 Realme Narzo 70 Pro, Narzo 60x

iQOO iQOO 11

Nothing Nothing Phone (2), Phone (2a), Phone (2a) Plus, Phone (1) CMF Phone 1

ASUS ROG Phone 8, ROG Phone 8 Pro ROG Phone 7, ROG Phone 7 Ultimate ASUS Zenfone 11 Ultra, Zenfone 10

Nokia Nokia X30 Nokia XR21 Nokia G60 5G Nokia G42

HMD HMD Fusion HMD Pulse, Pulse Pro, Pulse+ HMD Skyline

Sony Sony Xperia 1 VI, Xperia 1 V Sony Xperia 10 VI Sony Xperia 5 V

Fairphone Fairphone 5, Fairphone 4



Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le