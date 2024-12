Con Anbernic RG 34XX torna l’iconico design del Game Boy Advance: ecco la nuova retro-console

Avete nostalgia dei bei vecchi tempi quando non vedevate l’ora di tornare da scuola ed accendere il vostro Game Boy Advance per giocare a quelli che un tempo erano veri e propri capolavori? Anbernic ha deciso di riproporre quella magica console, almeno nell’aspetto: RG 34XX infatti è una nuova retro-console che vi permetterà di giocare a tutti i vostri videogiochi preferiti e che riprende le iconiche forme della console portatile di Nintendo.

Anbernic RG 34XX: tutto quello che c’è da sapere

Crediti: ANBERNIC

Anbernic RG 34XX è una retro-console dotata di un display IPS da 3.4″ con risoluzione 480p (720 x 480 pixel), particolarmente adatto per la visualizzazione dei vecchi titoli come quelli per il Game Boy Advance che propongono un ratio 3x per pixel-to-pixel. Il design di questo dispositivo riprende nel dettaglio quello della console portatile di Nintendo arrivata sul mercato nel 2021, migliorandone sostanzialmente l’hardware.

Sulla parte frontale abbiamo a disposizione i tasti A e B, affiancati da pulsanti addizionali che all’epoca non erano ancora diventi Y e X. Il tastierino DPAD è accompagnato dai pulsanti START e SELECT, mentre ritroviamo anche la griglia per lo speaker e il LED di stato del tipico colore rosso e lime. Sulla parte superiore, invece, troviamo ben quattro dorsali, due dei quali prendono lo spazio occupato una volta dallo slot per le cartucce. Presenti anche i tasti R ed N, due ingressi per schede SD, uscita HDMI e alimentazione USB-C.

La console offre la connettività Wi-Fi Dual Band per il gioco online e in streaming (anche locale con Moonlight), mentre la connessione Bluetooth 4.2 permette di aggiungere accessori come controller esterni oppure cuffie TWS. Il sistema operativo è basato su Linux a 64-bit, ma per il momento non ci sono ancora informazioni sull’hardware utilizzato: le prime indiscrezioni suggeriscono possa trattarsi di un chipset Allwinner H700 come per tutte le console della serie XX.

Anbernic RG 34XX sarà disponibile a partire dal 16 dicembre 2024 in tutto il mondo al prezzo di 70$. Per i primi tre giorni di vendita, inoltre, verrà proposto un prezzo promozionale di 64$.

