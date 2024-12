Amazon Fire TV Serie Omni QLED: arrivano i nuovi televisori, subito col 25% di sconto

Arrivano in Italia i nuovi televisori della gamma Amazon Fire TV Serie Omni QLED, tre modelli di dimensioni differenti ma tutti con tecnologia QLED e comandi vocali tramite Alexa. Andiamo a scoprire tutte le novità, insieme al prezzo di ciascuna versione (già in offerta con uno sconto del 25%).

Crediti: Amazon

Disponibili in versione da 43″, 50″ e 55″, i nuovi Amazon Fire TV Serie Omni QLED sono equipaggiati con display Quantum Dot con risoluzione 4K UHD, per colori vividi e luminosi. Presente all’appello la tecnologia HDR (HDR10+ adattivo) per migliorare la qualità delle immagini (colori, ombre e dettagli, insieme al supporto Dolby Vision iQ. Inoltre gli smart tv offrono una modalità ambiente che permette di ravvivare il salotto visualizzando foto, con tanto di musica e widget personalizzabili di Alexa. La sensoristica consente di attivare la modalità Ambient solo quando c’è qualcuno nella stanza e tenendo anche in considerazione l’illuminazione dell’ambiente (per far apparire le immagini sempre al meglio).

Crediti: Amazon Crediti: Amazon

Ovviamente i nuovi Amazon Fire TV Serie Omni QLED supportano tutte le principali applicazioni di streaming video (Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ e così via), insieme ad Amazon Luna e non solo. È possibile sfruttare i comandi vocali tramite Alexa per controllare il televisore senza utilizzare le mani mentre basta premere l’apposito pulsante per disattivare i microfoni. Di seguito trovate configurazioni e prezzo; in tutti i casi è presente uno sconto del 25% e – ovviamente – la spedizione Prime.

Ti presentiamo Amazon Fire TV Serie Omni QLED | Smart TV 4K UHD, Dolby Vision IQ, comandi vocali con Alexa, 43“ 599,99€ 449,99€ Compra Ora Amazon.it Ti presentiamo Amazon Fire TV Serie Omni QLED | Smart TV 4K UHD, Dolby Vision IQ, local dimming per la retroilluminazione, comandi vocali con Alexa, 50“ 699,99€ 529,99€ Compra Ora Amazon.it Ti presentiamo Amazon Fire TV Serie Omni QLED | Smart TV 4K UHD, Dolby Vision IQ, local dimming per la retroilluminazione, comandi vocali con Alexa, 55“ 799,99€ 599,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 10/12/2024 10:35

