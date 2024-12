Non avete fretta di ricevere il pacco? Amazon vi fa anche lo sconto!

Il periodo delle festività natalizie è ormai arrivato e il mese di dicembre porta con se sempre grandi ritardi per le spedizioni vista la grandissima mole di pacchi che i corrieri devono consegnare in tutto il mondo. Amazon, però, ha deciso di premiare chi sceglie di farsi recapitare gli ordini senza fretta, offrendo un particolare sconto extra con questo nuovo tipo di spedizione.

Con la “Consegna non urgente” Amazon offre uno sconto extra su tutto!

Su Amazon in questi giorni è ufficialmente attiva la nuova spedizione “Consegna non urgente” che permette di farsi recapitare l’ordine con qualche giorno di ritardo in cambio di uno sconto extra. In questo modo, Amazon potrà dare priorità alle spedizioni degli ordini per i clienti che hanno urgenza di riceverli e programmare le altre consegne con maggiore calma.

Lo sconto extra equivale all’1% sul carrello per i prodotti idonei: non sarà tantissimo, ma in ogni caso equivale sempre a qualche euro risparmiato in più per ordini di cui non si ha urgenza immediata. Il ritardo, nei casi che abbiamo potuto osservare, può andare dai 3 giorni ad una settimana (probabilmente in base a quanti ordini più urgenti devono essere gestiti).

La nuova spedizione può essere selezionata direttamente dalla pagina del checkout, dove verrà visualizzato anche immediatamente lo sconto e nuovo prezzo finale dell’ordine.

