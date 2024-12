Saldi di Natale AliExpress: coupon e sconti fino al 60%, in vista dei regali!

Ci siamo appena lasciati alle spalle il Black Friday e il Cyber Monday che già si torna a parlare di occasioni per risparmiare. Il pretesto è abbastanza facile da intuire: siamo nel mese di dicembre, il periodo dei regali, e ovviamente non possono mancare nuove offerte su AliExpress. I saldi di Natale sono iniziati, con tanti Coupon e la possibilità di ottenere sconti anche fino al 60%!

AliExpress dà il via ai saldi di Natale 2024: nuove offerte lampo, coupon e sconti anche fino al 60%

Le offerte di AliExpress per i saldi di Natale riguardano prodotti tech ma anche altre categorie: ci sono accessori, prodotti per la casa, abbigliamenti, gadget Xiaomi e tanto altro ancora. Principalmente abbiamo a che fare con piccoli articoli, ma basta guardarsi intorno per trovare subito occasioni imperdibili: questa è la pagina dell’evento, mentre questa sezione è dedicata ai Weekly Deals (ci sono vari prodotti Xiaomi); infine, nell’area della Guida ai Regali trovi un’ampia selezione di articoli di vario genere (ottimi spunti per i tuoi regali di Natale). Di seguito riportiamo i Coupon Generici, che permettono di ottenere uno sconto fino a 100€ in base alla soglia di spesa; i codici sono 12 in totale (ed hanno un numero di utilizzi limitato). La promozione termina alle 23:59 del 15 dicembre.

Coupon ITGS03 / GSIT03 – 3€ di sconto su una spesa minima di 29€

/ – 3€ di sconto su una spesa minima di 29€ Coupon ITGS08 / GSIT08 – 8€ di sconto su una spesa minima di 69€

/ – 8€ di sconto su una spesa minima di 69€ Coupon ITGS18 / GSIT18 – 18€ di sconto su una spesa minima di 139€

/ – 18€ di sconto su una spesa minima di 139€ Coupon ITGS30 / GSIT30 – 30€ di sconto su una spesa minima di 239€

/ – 30€ di sconto su una spesa minima di 239€ Coupon ITGS50 / GSIT50 – 50€ di sconto su una spesa minima di 369€

/ – 50€ di sconto su una spesa minima di 369€ Coupon ITGS100 / GSIT100 – 100€ di sconto su una spesa minima di 759€

