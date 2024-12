Ultime occasioni AliExpress Cyber Monday: le offerte terminano tra poche ore!

Il Black Friday è terminato è anche il Cyber Monday è un ricordo (si tratta del primo lunedì dopo il venerdì nero) ma le offerte continuano: queste sono le ultime ore di sconti su AliExpress, con Coupon generici e flash sale, con ribassi anche fino all’80% su tantissimi prodotti (tech e non solo).

AliExpress Cyber Monday: fino all’80% di sconto su tantissimi prodotti, Coupon e occasioni, ma ancora per poco

Crediti: Canva

Le offerte AliExpress per il Cyber Monday terminano alla mezzanotte di oggi, martedì 3 dicembre. Si tratta delle ultime occasioni del Black Friday, con sconti particolarmente ghiotti. Inoltre è possibile ottenere un risparmio extra riscattando i seguenti Coupon generici: basta raggiungere la soglia di spesa minima prevista ed ottenere uno sconto a partire da 3€ fino ad un massimo di 80€.

Coupon ITBF03 – 3€ di sconto su una spesa minima di 19€

– 3€ di sconto su una spesa minima di 19€ Coupon ITBF04 – 4€ di sconto su una spesa minima di 29€

– 4€ di sconto su una spesa minima di 29€ Coupon ITBF06 – 6€ di sconto su una spesa minima di 39€

– 6€ di sconto su una spesa minima di 39€ Coupon ITBF12 – 12€ di sconto su una spesa minima di 89€

– 12€ di sconto su una spesa minima di 89€ Coupon ITBF20 – 20€ di sconto su una spesa minima di 139€

– 20€ di sconto su una spesa minima di 139€ Coupon ITBF25 – 25€ di sconto su una spesa minima di 169€

– 25€ di sconto su una spesa minima di 169€ Coupon ITBF30 – 30€ di sconto su una spesa minima di 209€

– 30€ di sconto su una spesa minima di 209€ Coupon ITBF60 – 60€ di sconto su una spesa minima di 399€

– 60€ di sconto su una spesa minima di 399€ Coupon ITBF80 – 80€ di sconto su una spesa minima di 499€

I codici e le offerte saranno attive ancora per poche ore, quindi approfittane ora: dai un’occhiata alla pagina della promo Cyber Monday di AliExpress per spulciare tra i prodotti in sconto! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le