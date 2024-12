L’assistente AI di Acrobat parla finalmente in italiano: lavorare con i PDF è ancora più facile

Da diversi mesi Adobe è impegnata nell’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno di tutti i suoi prodotti, tra cui anche il celebre editor di documenti Acrobat. L’AI integrata nell’app permette di interagire con i file PDF in modo totalmente nuovo, con la possibilità di modificarli oppure comprenderli in modo nettamente più veloce. A partire da oggi, l’AI di Acrobat è disponibile anche in italiano e spagnolo.

Il lavoro è più semplice e veloce con Assistente AI di Adobe Acrobat

Crediti: Adobe

Il nuovo Assistente AI di Adobe Acrobat consente di lavorare in modo intelligente ed efficiente, accelerando la lettura, l’analisi e l’elaborazione di documenti lunghi ed estesi. Questa nuova funzionalità è finalmente disponibile anche in lingua italiana, mettendo a disposizione degli utenti funzionalità aggiuntive come Generative Summary che crea dei pratici riassunti dei documenti PDF, Word, Powerpoint e altri file di testo. Di seguito, una panoramica completa delle nuove funzioni.

Conversare con l’AI per ottenere informazioni sui documenti

Creare citazioni intelligenti che verificano in automatico la fonte

Lavorare con più documenti allo stesso tempo

Creare riepiloghi e punti chiave dei documenti con la funzione Generative Summary

Creare trascrizioni delle riunioni con tanto di riepiloghi

L’Assistente AI di Acrobat è disponibile tramite abbonamento per desktop, web e dispositivi mobile: gli utenti (anche quelli che utilizzano solo Adobe Reader) possono acquistare già oggi il pacchetto per l’intelligenza artificiale al prezzo di 6.14€/mese.

