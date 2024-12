Robot lavapavimenti con dock di svuotamento a 255€: occasione con doppio sconto!

Il regalo di Natale perfetto per chi punta a rendere smart le pulizie di casa? Il robot aspirapolvere e lavapavimenti 360 S8 Plus scende a soli 255€ su Geekbuying, con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store: il robottino è in offerta lampo ma per un ulteriore ribasso (per ottenere il prezzo indicato) basta riscattare il coupon “NNNKGFOQ“!

360 S8 Plus è il robot aspirapolvere e lavapavimenti con dock di svuotamento, a soli 255€ | Offerta con Coupon

A questo prezzo 360 S8 Plus è conveniente? La risposta è chiaramente un sì: il robot aspirapolvere ha la funzione di lavapavimenti, offre una potenza di aspirazione da 2.700 PA (ottima per un robottino di questa fascia di prezzo) ed arriva con una dock di svuotamento. La stazione non si occupa solo di ricaricare il robot, ma anche di svuotare il contenitore dello sporco; in questo modo il tuo intervento è ridotto al minimo dato che la dock ha una capienza di 4 litri, ideale per circa 70 giorni.

Tra le altre caratteristiche abbiamo il supporto ai comandi vocali (tramite Google Home e Alexa), la navigazione tramite LiDAR, un basso di livello di rumore (sui 57 dB) e fino a 3 ore di autonomia. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

