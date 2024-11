Questa è la Power Bank più sottile di Xiaomi ed è elegantissima

Arriva un nuovo gadget della compagnia di Lei Jun e ancora una volta si tratta di un prodotto utile e dotato di uno stile minimale. Tuttavia, nonostante la sua semplicità è impossibile restare immuni al fascino e all’eleganza di Xiaomi Ultra Slim Power Bank, sottilissima, leggera e dal prezzo stracciato (ma al momento disponibile solo in patria, anche se è stata annunciata anche in versione Global).

La nuova Xiaomi Ultra Slim Power Bank presenta lo stesso spessore dell’iconico modello Mi Power Bank, ma in questo caso si tratta di un dispositivo ben più recente e dotato di un design particolarmente elegante. Il look del dispositivo, infatti, è stato realizzato utilizzando un trattamento superficiale NCVM, che conferisce una particolare finitura lucida e dall’aspetto metallico.

Il peso è di soli 93 grammi, con uno spessore di circa 10 mm. La power bank offre una batteria da 5.000 mAh (con una capacità effettiva di 2.700 mAh) e supporta la ricarica rapida da 20W; è presente un’unica porta Type-C. La ricarica in entrata si ferma invece a 18W: in totale sono necessarie 1.75 ore per portare il dispositivo al 100%. Il suo design ultra-compatto lo rende un accessorio utilissimo: facile da portare con sé, si infila comodamente in borsa o nella giacca.

Xiaomi Ultra Slim Power Bank ha debuttato in Cina a gennaio, al prezzo di appena 129 CNY, circa 16€ al cambio attuale. La nuova batteria portatile ha fatto capolino anche nel sito ufficiale Global di Xiaomi (questa è la pagina dedicata) ma al momento mancano i dettagli su prezzo e disponibilità. Teniamo le dita incrociate per un eventuale lancio in Italia (magari ad un prezzo altrettanto interessante)!

