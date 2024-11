Le nuove soundbar Xiaomi sono potenti, eleganti e soprattutto economiche

Xiaomi continua ad innovare proponendo dispositivi sempre più ricchi di tecnologia a prezzi accessibili a tutti: in Cina arrivano oggi, infatti, due nuove soundbar che permettono di migliorare il comparto audio della TV spendendo davvero poco, con tante opzioni di connettività.

Xiaomi TV Speaker 2.0 e 2.1: fino a 120W con tanto di NFC e Bluetooth

Crediti: Xiaomi

Entrambe le soundbar mettono a disposizione la connessione NFC con Fast Pairing che permette di associare di dispositivi mobile con un solo tocca, HDMI (ARC), connessione coassiale e connettività Bluetooth. Il design dei dispositivi è il medesimo per entrambe le versioni: abbiamo a disposizione un look minimale in nero e grigio scuro, con un display digitale sul lato destro che viene utilizzato per mostrare tutte le informazioni più importanti.

Xiaomi TV Speaker 2.1 è dotata di un sistema a doppio driver, con due tweeter ed un subwoofer dedicato in grado di raggiungere una potenza massima di 120W ed un esperienza audio immersiva. Il modello TV Speaker 2.0, invece, mette a disposizione due subwoofer e due tweeter per una potenza massima di 84W.

Xiaomi TV Speaker 2.0 e TV Speaker 2.1 sono disponibili da oggi in Cina tramite YouPin al prezzo rispettivo di circa 52€ (399 yuan) e circa 78€ (599 yuan). Al momento non sappiamo ancora se questi due dispositivi saranno disponibili anche sui mercati internazionali.

