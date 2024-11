Xiaomi sfida Echo Show con un nuovo smart display in formato mini

Era da un po’ di tempo che non ci trovavamo alle prese con uno smart display della casa cinese, ed ora ecco fare capolino una nuova aggiunta alla linea. Xiaomi Smart Home Screen Mini arriva con uno stile minimale caro al brand di Lei Jun, caratteristiche utili per la domotica ed un prezzo particolarmente contenuto (speriamo di vederlo anche alle nostre latitudini).

Xiaomi Smart Home Screen Mini: caratteristiche e prezzo del nuovo display interattivo

Crediti: Xiaomi

Il nuovo rivale di Echo Show 5 (lo schermo smart di Amazon, equipaggiato con Alexa) si presenta come un dispositivo dall’aspetto simile, con un look essenziale e minimal. Il display è minore di quello del modello Amazon (da 5,5″), posizionandosi come una soluzione più compatta. Xiaomi Smart Screen Home Mini offre un pannello touch a colori da 3,97″ (800 x 480 pixel) e misura 113 x 78 x 54 mm per un peso di 239 grammi. Il suo stile sobrio lo rende adatto ad ogni stanza: il mini schermo si presta alla perfezione in salotto, nell’ingresso o anche in camera da letto, posizionato sul comodino. Trattandosi di un prodotto di ultima generazione dell’ecosistema Xiaomi, a bordo troviamo il sistema HyperOS; in questo modo è possibile gestire tutti i dispositivi domotici direttamente tramite lo smart display.

Crediti: Xiaomi

Tra le altre caratteristiche abbiamo il supporto alla connettività Bluetooth Mesh (il gadget funziona anche come gateway), il Bluetooth 5.1, il Wi-Fi Dual Band e oltre 40 tipi di personalizzazioni per l’interfaccia. Xiaomi Smart Screen Home Mini è stato lanciato in Cina a circa 32€ al cambio attuale (ossia 249 CNY). Non ci sono ancora certezze ufficiali, ma come avvenuto per Xiaomi Mi Smart Clock (attualmente in promo a 38€ su eBay), dovrebbe debuttare anche a livello Global (dita incrociate per l’Italia)!

