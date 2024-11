Xiaomi Band 9 Active: prezzo e data d’uscita svelati da Amazon

Nelle scorse settimane abbiamo fatto conoscenza con il nuovo fitness tracker di Xiaomi anche se sotto forma di leak. Stavolta Xiaomi Smart Band 9 Active è quasi ufficiale grazie ad Amazon: l’e-commerce più famoso al mondo ha pubblicato foto, specifiche, data d’uscita e prezzo dell’accessorio, anticipandone il debutto.

Xiaomi Smart Band 9 Active su Amazon Francia (e Italia): ecco caratteristiche, prezzo e data

Crediti: YTechB

Lo spoiler è arrivato grazie ad Amazon Francia, ma in realtà la pagina della smart band è presente anche su Amazon Italia (tuttavia senza prezzo e disponibilità, al momento la pagina è attiva). Secondo quanto riportato dallo store francese, la nuova Xiaomi Smart Band 9 Active sarà in vendita dal 18 novembre, al prezzo di 29,9€. Il dispositivo presenta un formato differente rispetto alla classica Xiaomi Smart Band 9: il design a capsula viene messo da parte in favore di un look più da smartwatch, con un ampio schermo rettangolare da 1,47″ (AMOLED, 450 nit, 60 Hz). Di seguito trovate l’elenco della caratteristiche, tra conferme e indiscrezioni.

dimensioni di 45,90 x 26,94 x 9,9 mm per un peso di ??? grammi

display AMOLED da 1,47″ HD (320 x 172 pixel) con AOD e 247 PPI, 450 nit di luminosità (valore tipico)

da (320 x 172 pixel) con AOD e 247 PPI, 450 nit di luminosità (valore tipico) batteria da 300 mAh con ricarica magnetica (fino a 14 o 18 giorni di autonomia)

o di autonomia) / MB di RAM

/ GB di ROM

impermeabilità fino a 5 ATM

sensore di luminosità (da verificare)

sensore PPG (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2 , sonno)

, sonno) oltre 50 modalità sportive

modalità sportive sistema operativo HyperOS

