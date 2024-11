Monitor Xiaomi a prezzo assurdo per il Black Friday: si parte da soli 56€!

Il Black Friday di Xiaomi entra nel vivo con una serie di offerte dedicate ai monitor del brand cinese nello store ufficiale. Si parte da cifre assurde, con la possibilità di portarsi a casa uno schermo di tutto rispetto ma senza spendere una fortuna: la tua postazione PC è servita e bastano solo 56€!

Questi monitor Xiaomi sono in offerta nello store ufficiale: sconti imperdibili in vista del Black Friday

Crediti: Xiaomi

Ricordiamo che il periodo di riscaldamento è terminato: ora le offerte Xiaomi per il Black Friday 2024 si fanno ancora più interessanti in vista del fatidico giorno del venerdì nero. L’occasione del momento riguarda tre monitor del brand, tutti disponibili nello store ufficiale: si parte da 55,9€ fino ad un massimo di 111,9€, riscattando il coupon presente nella pagina del prodotto che ti interessa. Oltre a due modelli standard, la selezione in promo comprende anche un monitor da gaming, una soluzione LCD IPS con frequenza di aggiornamento a 165 Hz e tempo di risposta GTG di 1 ms.

Le offerte dedicate ai monitor fanno parte degli sconti per il Black Friday 2024: qui trovi la pagina dell’iniziativa Xiaomi, con tutti i dettagli! Infine questo è il nostro approfondimento dedicato alle offerte per il periodo del venerdì nero, con tutti gli store e i brand che partecipano.

